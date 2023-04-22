Минобороны: ВС России уничтожили более 50 военных ВСУ на Запорожском направлении

Вооружённые силы России нанесли удар по четырём опорным пунктам и двум пунктам временной дислокации украинской армии на Запорожском направлении, потери ВСУ составили более 50 военнослужащих.

Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки сил «Восток» Александр Гордеев, его слова приводит ТАСС. Ранее стало известно, что за сутки украинская армия потеряла до 310 военнослужащих на Донецком направлении.