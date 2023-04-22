Минобороны: ВС России уничтожили более 50 военных ВСУ на Запорожском направлении

Короткая ссылка
Вооружённые силы России нанесли удар по четырём опорным пунктам и двум пунктам временной дислокации украинской армии на Запорожском направлении, потери ВСУ составили более 50 военнослужащих.

Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки сил «Восток» Александр Гордеев, его слова приводит ТАСС.

Ранее стало известно, что за сутки украинская армия потеряла до 310 военнослужащих на Донецком направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить