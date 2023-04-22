Минобороны: ВС России уничтожили более 50 военных ВСУ на Запорожском направлении
Вооружённые силы России нанесли удар по четырём опорным пунктам и двум пунктам временной дислокации украинской армии на Запорожском направлении, потери ВСУ составили более 50 военнослужащих.
Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки сил «Восток» Александр Гордеев, его слова приводит ТАСС.
Ранее стало известно, что за сутки украинская армия потеряла до 310 военнослужащих на Донецком направлении.
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