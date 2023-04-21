Российский боец рассказал, что ВСУ обстреливают группы эвакуации в Артёмовске

Пока российские военные спасают мирных жителей, оставшихся в Артёмовске (Бахмуте) во время боевых действий, ВСУ обстреливают группы эвакуации, рассказал корреспонденту RT DE Ивану Полянскому один из российских бойцов.

«Мы выносили из здания дедушку с бабушкой, дедушка был неходячий, его на носилках пришлось нести... Они из пулемёта работали по группе эвакуации, хотя прекрасно знали, что мирных выносим», — сказал военный.

Когда российские бойцы узнают, что в каком-то из домов есть гражданские, артиллерия перестаёт работать, а здание зачищают от ВСУ только штурмом, «стрелкотнёй».

По словам собеседника, на стороне противника только около 30% — профессионалы, которые реально воюют. Остальные — мобилизованные.

«Они этого не стесняются... Ставят под угрозу жизнь мирного населения», — отметил военный.

Ранее украинский солдат рассказал о том, что из его взвода только трое бойцов ВСУ не пострадали за один день, проведённый в боях за Артёмовск в ДНР.