Российский боец рассказал, что ВСУ обстреливают группы эвакуации в Артёмовске

Короткая ссылка
Пока российские военные спасают мирных жителей, оставшихся в Артёмовске (Бахмуте) во время боевых действий, ВСУ обстреливают группы эвакуации, рассказал корреспонденту RT DE Ивану Полянскому один из российских бойцов.

«Мы выносили из здания дедушку с бабушкой, дедушка был неходячий, его на носилках пришлось нести... Они из пулемёта работали по группе эвакуации, хотя прекрасно знали, что мирных выносим», — сказал военный.

Когда российские бойцы узнают, что в каком-то из домов есть гражданские, артиллерия перестаёт работать, а здание зачищают от ВСУ только штурмом, «стрелкотнёй».

По словам собеседника, на стороне противника только около 30% — профессионалы, которые реально воюют. Остальные — мобилизованные.

«Они этого не стесняются... Ставят под угрозу жизнь мирного населения», — отметил военный.

Ранее украинский солдат рассказал о том, что из его взвода только трое бойцов ВСУ не пострадали за один день, проведённый в боях за Артёмовск в ДНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить