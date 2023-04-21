Замглавы Минобороны Украины Маляр признала продвижение российских сил в Артёмовске

Российские силы в Артёмовске (Бахмуте) в ДНР продолжают атаковать и продвигаться вперёд.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Там (в Артёмовске. — RT) сейчас ведутся ожесточённые бои. Противник атакует... на отдельных участках кое-где продвигается», — сообщила она в соцсетях.

Маляр назвала обстановку в Артёмовске «напряжённой, но контролируемой».

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские военные взяли в котёл группировку ВС Украины в Артёмовске.

Российское Министерство обороны сообщило, что воздушно-десантные войска и артиллерия России пресекли попытки Вооружённых сил Украины контратаковать и перебросить резервы в районе Артёмовска.