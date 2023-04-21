В Киево-Печерскую лавру прибыла полиция особого назначения

Сотрудники силовых структур, в том числе полиция особого назначения, утром 21 апреля прибыли на территорию Киево-Печерской лавры.

Об этом сообщил в Союзе православных журналистов.

По его данным, речь идёт о 44-м корпусе Киево-Печерской лавры.

Полиция срезала замки корпуса монастыря и отключила сигнализацию.

Ранее сообщалось, что сотрудники заповедника «Киево-Печерская лавра» и полиция блокируют с утра 21 апреля вход в Храм иконы Божией Матери на территории монастыря.

19 апреля сотрудники полиции с автоматами дежурили у опечатанного корпуса Киево-Печерской лавры, они не пускали людей в здание.