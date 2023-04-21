В Киево-Печерскую лавру прибыла полиция особого назначения

Короткая ссылка
Сотрудники силовых структур, в том числе полиция особого назначения, утром 21 апреля прибыли на территорию Киево-Печерской лавры.
В Киево-Печерскую лавру прибыла полиция особого назначения
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил в Союзе православных журналистов.

По его данным, речь идёт о 44-м корпусе Киево-Печерской лавры.

Полиция срезала замки корпуса монастыря и отключила сигнализацию.

Ранее сообщалось, что сотрудники заповедника «Киево-Печерская лавра» и полиция блокируют с утра 21 апреля вход в Храм иконы Божией Матери на территории монастыря.

19 апреля сотрудники полиции с автоматами дежурили у опечатанного корпуса Киево-Печерской лавры, они не пускали людей в здание.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить