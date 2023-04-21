В Киево-Печерскую лавру прибыла полиция особого назначения
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Об этом сообщил в Союзе православных журналистов.
По его данным, речь идёт о 44-м корпусе Киево-Печерской лавры.
Полиция срезала замки корпуса монастыря и отключила сигнализацию.
Ранее сообщалось, что сотрудники заповедника «Киево-Печерская лавра» и полиция блокируют с утра 21 апреля вход в Храм иконы Божией Матери на территории монастыря.
19 апреля сотрудники полиции с автоматами дежурили у опечатанного корпуса Киево-Печерской лавры, они не пускали людей в здание.