Кулеба раскритиковал ЕС за неспособность закупить боеприпасы для Украины

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что киевские власти разочарованы неспособностью стран ЕС выполнить собственный план по закупке боеприпасов.
Кулеба раскритиковал ЕС за неспособность закупить боеприпасы для Украины
  • AP

«Это проверка того, обладает ли ЕС стратегической автономией в принятии новых важных решений в области безопасности», — написал он в Twitter.

По его словам, для Украины «цена бездействия измеряется человеческими жизнями».

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские СМИ всё больше говорят о готовящемся контрнаступлении Украины, однако «у нацистов ничего не получится».

The Washington Post писала, что контрнаступление ВСУ, намеченное на весну, отложили из-за погоды и нехватки боеприпасов.

13 апреля власти Евросоюза утвердили выделение €1 млрд на предоставление Украине боеприпасов до 31 мая.

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