Кулеба раскритиковал ЕС за неспособность закупить боеприпасы для Украины
- AP
«Это проверка того, обладает ли ЕС стратегической автономией в принятии новых важных решений в области безопасности», — написал он в Twitter.
По его словам, для Украины «цена бездействия измеряется человеческими жизнями».
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские СМИ всё больше говорят о готовящемся контрнаступлении Украины, однако «у нацистов ничего не получится».
The Washington Post писала, что контрнаступление ВСУ, намеченное на весну, отложили из-за погоды и нехватки боеприпасов.
13 апреля власти Евросоюза утвердили выделение €1 млрд на предоставление Украине боеприпасов до 31 мая.