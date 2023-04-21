Кулеба раскритиковал ЕС за неспособность закупить боеприпасы для Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что киевские власти разочарованы неспособностью стран ЕС выполнить собственный план по закупке боеприпасов.

«Это проверка того, обладает ли ЕС стратегической автономией в принятии новых важных решений в области безопасности», — написал он в Twitter.

По его словам, для Украины «цена бездействия измеряется человеческими жизнями».

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские СМИ всё больше говорят о готовящемся контрнаступлении Украины, однако «у нацистов ничего не получится».

The Washington Post писала, что контрнаступление ВСУ, намеченное на весну, отложили из-за погоды и нехватки боеприпасов.

13 апреля власти Евросоюза утвердили выделение €1 млрд на предоставление Украине боеприпасов до 31 мая.