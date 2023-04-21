СЦКК ДНР: украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов калибра 155 миллиметров

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ВС Украины выпустили по ряду районов Донецка восемь снарядов натовского калибра 155 мм.

Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00:10 — населённый пункт Тоненькое — город Донецк (Киевский район). Выпущено два снаряда калибром 155 мм», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, в 0:15 украинские военные выпустили шесть снарядов калибром 155 мм по направлению населённый пункт Тоненькое — Донецк (Киевский и Куйбышевский районы).

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что мирная женщина погибла в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны Вооружённых сил Украины.

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