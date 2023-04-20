Вооружённые силы Белоруссии провели учения с бригадой химзащиты

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Бригада химзащиты Вооружённых сил Белоруссии во время командно-штабных учений совершила марш по радиационной разведке маршрутов.

«Под руководством начальника войск радиационной, химической и биологической защиты и экологии Генерального штаба Вооружённых Сил проведено командно-штабное учение с личным составом 8-й бригады радиационной, химической и биологической защиты», — говорится в Telegram Минобороны Белоруссии.

Отмечается, что военнослужащие занимались определением границ заражения и проведением специальной обработки личного состава, вооружений и техники.

Ранее сообщалось, что командование Вооружённых сил Белоруссии планирует провести проверки всех армейских соединений.

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