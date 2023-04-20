Bloomberg: Украина намерена продать крупные государственные фирмы по заниженным ценам

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Украина ищет инвесторов, которые готовы вложиться в крупные государственные фирмы, пишет Bloomberg.
Bloomberg: Украина намерена продать крупные государственные фирмы по заниженным ценам
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«Страна готовится продать крупные государственные фирмы по заниженным ценам. Цель состоит в том, чтобы укрепить бюджет, зависящий от помощи, и положить конец многолетнему посткоммунистическому наследию коррупции и бесхозяйственности, которое подорвало экономику», — говорится в статье.

Отмечается, что если законодатели согласуют необходимые изменения, Киев может получить с продажи госпредприятий около $400 млн. Ещё $190 млн может поступить от аренды сельскохозяйственных угодий.

Об этом заявил глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров.

Как ранее напомнила газета The New York Times, бюджет США, выделенный на военную поддержку Украины, будет исчерпан примерно к сентябрю.

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