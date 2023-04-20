Украинский солдат сообщил, что почти весь его взвод был уничтожен за день в Артёмовске
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«Это был настоящий ад», — приводит его слова РИА Новости.
Военный отметил, что во взводе, который состоял из 21 военного, только трое, в том числе он сам, пережили один день в городе без ранений.
Ранее стало известно, что во время отступления из посёлка Цветмет на окраине Артёмовска ВСУ взорвали четыре девятиэтажных дома.
В подвалах зданий находились минимум 20 мирных жителей, включая детей, все они погибли.
Боец ЧВК «Вагнер» сообщил, что мирные жители Артёмовска отказывались от эвакуации на украинскую сторону.