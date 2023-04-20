Союз православных журналистов: поступило сообщение о минировании Киево-Печерской лавры

В Союзе православных журналистов сообщили, что поступила информация о минировании Киево-Печерской лавры.

Об этом пишет РИА Новости.

«Поступило сообщение, что Киево-Печерскую лавру «заминировали», — заявили в союзе.

Отмечается, что в Лавру подтянулись силовики и приехала пожарная машина.

Ранее Союз православных журналистов сообщил, что сотрудники полиции с автоматами дежурят у опечатанного корпуса Киево-Печерской лавры, они не пускают людей в здание.

В МИД России подготовили доклад о ситуации с правами человека на Украине.

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал неадекватной реакцию мирового сообщества на события в Киево-Печерской лавре.