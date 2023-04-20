Союз православных журналистов: поступило сообщение о минировании Киево-Печерской лавры

Короткая ссылка
В Союзе православных журналистов сообщили, что поступила информация о минировании Киево-Печерской лавры.

Об этом пишет РИА Новости.

«Поступило сообщение, что Киево-Печерскую лавру «заминировали», — заявили в союзе.

Отмечается, что в Лавру подтянулись силовики и приехала пожарная машина.

Ранее Союз православных журналистов сообщил, что сотрудники полиции с автоматами дежурят у опечатанного корпуса Киево-Печерской лавры, они не пускают людей в здание.

В МИД России подготовили доклад о ситуации с правами человека на Украине.

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал неадекватной реакцию мирового сообщества на события в Киево-Печерской лавре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить