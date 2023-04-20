РИА Новости: ВСУ забросали гранатами подвал с мирными жителями в Артёмовске
Об этом РИА Новости заявил местный житель Владимир Коляда.
По его словам, из дома, где находились мирные жители, ВСУ сделали огневую точку, когда они сидели в подвале.
«Семь человек нас было — сидели и ждали, нас на улицу не выпускали военные… 22 марта начали стрелять нам в подвал... начали кидать гранаты туда», — рассказал Коляда.
Он объяснил, что украинские военнослужащие продолжали стрельбу, несмотря на просьбы граждан из подвала прекратить её.
«С нами девушка была... она по-украински пыталась объяснить: «Здесь гражданские, военных нет, перестаньте стрелять! Мы просто сидим, прячемся». Всё равно продолжалась стрельба», — сказал Коляда.