РИА Новости: ВСУ забросали гранатами подвал с мирными жителями в Артёмовске

Военнослужащие ВСУ в конце марта во время бегства с позиций в одном из жилых домов Артёмовска (Бахмута) намеренно закидали гранатами мирных жителей, прятавшихся в подвале, а затем стреляли им в спину, когда их эвакуировали бойцы группы «Вагнер».

Об этом РИА Новости заявил местный житель Владимир Коляда.

По его словам, из дома, где находились мирные жители, ВСУ сделали огневую точку, когда они сидели в подвале.

«Семь человек нас было — сидели и ждали, нас на улицу не выпускали военные… 22 марта начали стрелять нам в подвал... начали кидать гранаты туда», — рассказал Коляда.

Он объяснил, что украинские военнослужащие продолжали стрельбу, несмотря на просьбы граждан из подвала прекратить её.

«С нами девушка была... она по-украински пыталась объяснить: «Здесь гражданские, военных нет, перестаньте стрелять! Мы просто сидим, прячемся». Всё равно продолжалась стрельба», — сказал Коляда.