Командир отделения Вооружённых сил Украины Владимир Кривенко выразил уверенность, что Артёмовск (Бахмут) следовало сдать, как только украинская армия потеряла контроль над ключевыми высотами в городе.

Об этом Кривенко сказал в беседе с украинским изданием «Левый берег».

По его мнению, с Артёмовском повторяется та же история, что и с Соледаром.

«Бахмут — чуть больше город, но всё же я считаю, что его нужно было оставить, как только мы потеряли все ключевые высоты», — подчеркнул военный.

Ранее Минобороны России проинформировало, что штурмовые отряды за сутки освободили от украинских войск три квартала в Артёмовске.

Также подразделения Воздушно-десантных войск России блокировали город Артёмовск с северной и южной окраин.