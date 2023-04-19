Экс-советник Кучмы Соскин заявил о неминуемом крахе Украины из-за действий Зеленского

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Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил уверенность, что Украину ждёт неминуемый крах из-за действий киевских властей во главе с украинским президентом Владимиром Зеленским, которые разрушают страну.
Экс-советник Кучмы Соскин заявил о неминуемом крахе Украины из-за действий Зеленского
  • AP

Об этом он сказал на своём YouTube-канале.

«Это по сути крах, и он становится неминуемым во всех отношениях. Это разрушение всей системы государства и общества», — констатировал Соскин.

Он подчеркнул, что киевские власти не справляются со своими обязанностями.

По его словам, они занимаются «чем угодно, только не реальным делом».

Ранее бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Украина не переживёт конфликт с Россией из-за Зеленского.

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