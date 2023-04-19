Власти Киева объяснили наводнение в городе повреждениями Каховской ГЭС

Глава управления по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации (КГГА) Роман Ткачук сообщил, что Киев сталкивается с наводнениями в связи с повреждениями Каховской ГЭС.

Об этом он сказал в беседе с Espreso.tv.

Ткачук объяснил, что из-за повреждений Каховская ГЭС работает не в полном технологическом режиме, что приводит к нарушению всего цикла технологических работ всех ГЭС.

«Все эти факторы накладываются на весенние паводки и приводят к наводнению — уровень воды на метр выше, чем обычно», — отметил чиновник.

Ранее стало известно, что власти Киева готовятся эвакуировать жителей некоторых районов города в связи с подъёмом воды в Днепре.