Власти Киева объяснили наводнение в городе повреждениями Каховской ГЭС

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Глава управления по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации (КГГА) Роман Ткачук сообщил, что Киев сталкивается с наводнениями в связи с повреждениями Каховской ГЭС.
Власти Киева объяснили наводнение в городе повреждениями Каховской ГЭС
  • РИА Новости

Об этом он сказал в беседе с Espreso.tv.

Ткачук объяснил, что из-за повреждений Каховская ГЭС работает не в полном технологическом режиме, что приводит к нарушению всего цикла технологических работ всех ГЭС.

«Все эти факторы накладываются на весенние паводки и приводят к наводнению — уровень воды на метр выше, чем обычно», — отметил чиновник.

Ранее стало известно, что власти Киева готовятся эвакуировать жителей некоторых районов города в связи с подъёмом воды в Днепре.

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