Украинские войска пытаются укрепить противовоздушную оборону на Донецком направлении. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На Донецком направлении противник пытается усилить свою ПВО», — приводит ТАСС его слова.

Марочко подчеркнул, что в Славянске, Краматорске и Дружковке зафиксировано увеличение наблюдательных постов ПВО, а также техники и вооружения зенитно-ракетных войск.

Ранее The Washington Post со ссылкой на утёкшие секретные документы военных и разведки Соединённых Штатов сообщала, что ресурсы ПВО среднего радиуса Украины будут полностью истощены к 23 мая.