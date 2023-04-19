Марочко заявил, что украинские военные усиливают средства ПВО на Донецком направлении
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«На Донецком направлении противник пытается усилить свою ПВО», — приводит ТАСС его слова.
Марочко подчеркнул, что в Славянске, Краматорске и Дружковке зафиксировано увеличение наблюдательных постов ПВО, а также техники и вооружения зенитно-ракетных войск.
Ранее The Washington Post со ссылкой на утёкшие секретные документы военных и разведки Соединённых Штатов сообщала, что ресурсы ПВО среднего радиуса Украины будут полностью истощены к 23 мая.