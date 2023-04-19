Активист: следующей целью подполья в Херсоне стал командир ВСУ «Дикий»

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Одной из следующих целей подпольщиков организации «Русский Херсон» стал командир украинской армии с позывным «Дикий», сообщил активист подполья.

«Мы выследили одного из нацистских командиров с позывным «Дикий». Знаем, где он обитает, на чем и куда обычно ездит. Он — наша следующая цель», — цитирует РИА Новости подпольщика.

Он отметил, что данный офицер ВСУ уже не будет упущен из виду.

По его словам, если «Дикий» успеет уехать из Херсона, то целью станет кто-нибудь из его окружения.

9 апреля стало известно, что пророссийские активисты создали в Херсоне подпольную организацию «Русский Херсон».

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