Барбашов: ВСУ разрушили школу под Снигирёвкой, но обвиняют Россию
Он отметил, что в ночь с 15 на 16 апреля российская армия поразила несколько объектов ВСУ в Снигирёвском районе.
«При попытке их отражения несколько ракет С-300 попали вблизи инфраструктурных объектов в городе Снигирёвка и разрушили школу в селе Васильевка», — цитирует РИА Новости Барбашова.
По его словам, в Киеве утверждают, что ракеты С-300 были выпущены с российской стороны.
Ранее сообщалось, что Новая Каховка в Херсонской области осталась без электроснабжения из-за обстрела со стороны украинских террористов.