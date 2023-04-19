Барбашов: ВСУ разрушили школу под Снигирёвкой, но обвиняют Россию

Украинская ПВО при отражении российских ударов попала ракетами С-300 в школу в селе Васильевка Снигирёвского района, но Киев перекладывает вину на ВС России, заявил глава администрации Снигирёвского района Юрий Барбашов.

Он отметил, что в ночь с 15 на 16 апреля российская армия поразила несколько объектов ВСУ в Снигирёвском районе.

«При попытке их отражения несколько ракет С-300 попали вблизи инфраструктурных объектов в городе Снигирёвка и разрушили школу в селе Васильевка», — цитирует РИА Новости Барбашова.

По его словам, в Киеве утверждают, что ракеты С-300 были выпущены с российской стороны.

Ранее сообщалось, что Новая Каховка в Херсонской области осталась без электроснабжения из-за обстрела со стороны украинских террористов.