Военный эксперт Роман Насонов заявил, что у российской армии достаточно сил для того, чтобы нанести по украинским военным внезапный удар.

По его словам, российские военные эксперты не будут высказывать предположения о том, создана ли наступательная группировка.

Он отметил, что эти данные являются военной тайной.

«Но сил, средств и возможностей для исполнения данной задачи у нас достаточно, при понимании изменения в боевом порядке противника могут нанести определенный удар», — цитирует URA.RU Насонова.

Эксперт добавил, что российская армия сейчас владеет инициативой на фронте.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.

Также зампред Совбеза отметил, что Украина абсолютно зависима от военной помощи извне, без неё киевский режим не просуществовал бы и недели.