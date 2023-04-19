Военный эксперт Насонов: у России достаточно сил для внезапного удара по ВСУ

Короткая ссылка
Военный эксперт Роман Насонов заявил, что у российской армии достаточно сил для того, чтобы нанести по украинским военным внезапный удар.

По его словам, российские военные эксперты не будут высказывать предположения о том, создана ли наступательная группировка.

Он отметил, что эти данные являются военной тайной.

«Но сил, средств и возможностей для исполнения данной задачи у нас достаточно, при понимании изменения в боевом порядке противника могут нанести определенный удар», — цитирует URA.RU Насонова.

Эксперт добавил, что российская армия сейчас владеет инициативой на фронте.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.

Также зампред Совбеза отметил, что Украина абсолютно зависима от военной помощи извне, без неё киевский режим не просуществовал бы и недели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить