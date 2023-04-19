Военный эксперт Насонов: у России достаточно сил для внезапного удара по ВСУ
По его словам, российские военные эксперты не будут высказывать предположения о том, создана ли наступательная группировка.
Он отметил, что эти данные являются военной тайной.
«Но сил, средств и возможностей для исполнения данной задачи у нас достаточно, при понимании изменения в боевом порядке противника могут нанести определенный удар», — цитирует URA.RU Насонова.
Эксперт добавил, что российская армия сейчас владеет инициативой на фронте.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.
Также зампред Совбеза отметил, что Украина абсолютно зависима от военной помощи извне, без неё киевский режим не просуществовал бы и недели.