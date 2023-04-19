Пашинян: Армения признаёт территориальную целостность Азербайджана

Короткая ссылка
Армения признаёт территориальную целостность Азербайджана и ждёт от Баку того же, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

«Я сейчас хочу подтвердить, что Республика Армения полноценно признаёт территориальную целостность Азербайджана», — цитирует РИА Новости Пашиняна.

Он отметил, что ожидает от Баку признания территории Армянской ССР как республики Армения.

4 апреля в центре Еревана у здания парламента состоялся митинг с требованием отставки Пашиняна.

Выступающие требовали отправить в отставку правительство, обеспечить безопасность Нагорного Карабаха и границ Армении.

Ранее генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов заявил, что в Закавказье сохраняется напряжённость как следствие многолетних противоречий между Арменией и Азербайджаном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить