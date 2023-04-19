Пашинян: Армения признаёт территориальную целостность Азербайджана

Армения признаёт территориальную целостность Азербайджана и ждёт от Баку того же, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

«Я сейчас хочу подтвердить, что Республика Армения полноценно признаёт территориальную целостность Азербайджана», — цитирует РИА Новости Пашиняна.

Он отметил, что ожидает от Баку признания территории Армянской ССР как республики Армения.

4 апреля в центре Еревана у здания парламента состоялся митинг с требованием отставки Пашиняна.

Выступающие требовали отправить в отставку правительство, обеспечить безопасность Нагорного Карабаха и границ Армении.

Ранее генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов заявил, что в Закавказье сохраняется напряжённость как следствие многолетних противоречий между Арменией и Азербайджаном.