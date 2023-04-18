Минобороны России: на Краснолиманском направлении уничтожены более 70 бойцов ВСУ

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Российские военные уничтожили более 70 бойцов украинской армии на Краснолиманском направлении, сообщает Минобороны России.

Отмечается, что на данном направлении удары наносились при помощи тяжёлых огнемётных систем, авиации и артиллерии.

«Уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также самоходная гаубица «Гвоздика», — говорится в сводке военного ведомства.

Ранее стало известно, что авиация и артиллерия ВС России поразили командные пункты бригад территориальной обороны Украины в ДНР и Запорожской области.

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