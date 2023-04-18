Минобороны России: на Краснолиманском направлении уничтожены более 70 бойцов ВСУ

Российские военные уничтожили более 70 бойцов украинской армии на Краснолиманском направлении, сообщает Минобороны России.

Отмечается, что на данном направлении удары наносились при помощи тяжёлых огнемётных систем, авиации и артиллерии.

«Уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также самоходная гаубица «Гвоздика», — говорится в сводке военного ведомства.

Ранее стало известно, что авиация и артиллерия ВС России поразили командные пункты бригад территориальной обороны Украины в ДНР и Запорожской области.