El País: ВСУ столкнутся с эффективными инженерными укреплениями при попытке наступления

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Украинская армия столкнётся с продуманными инженерными укреплениями при попытке наступления, пишет газета El País со ссылкой на военных аналитиков.
El País: ВСУ столкнутся с эффективными инженерными укреплениями при попытке наступления
  • AP

Как пишет газета, разведка Великобритании также была вынуждена признать, что созданные Россией оборонительные сооружения делают её ещё более серьёзным противником для ВСУ.

«Нет более сложной задачи, чем спланировать и провести комбинированное наступление с привлечением всех родов войск на хорошо подготовленную линию с препятствиями из танковых рвов, мин и траншей», — отметил один из военных экспертов в беседе с газетой.

Аналитики пришли к выводу, что потери украинской армии в технике и живой силе в любом случае будут «колоссальными» в результате наступления.

Газета The Washington Post ранее писала, что контрнаступление ВСУ, намеченное на весну, отложили из-за погоды и нехватки боеприпасов.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.

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