El País: ВСУ столкнутся с эффективными инженерными укреплениями при попытке наступления

Украинская армия столкнётся с продуманными инженерными укреплениями при попытке наступления, пишет газета El País со ссылкой на военных аналитиков.

Как пишет газета, разведка Великобритании также была вынуждена признать, что созданные Россией оборонительные сооружения делают её ещё более серьёзным противником для ВСУ.

«Нет более сложной задачи, чем спланировать и провести комбинированное наступление с привлечением всех родов войск на хорошо подготовленную линию с препятствиями из танковых рвов, мин и траншей», — отметил один из военных экспертов в беседе с газетой.

Аналитики пришли к выводу, что потери украинской армии в технике и живой силе в любом случае будут «колоссальными» в результате наступления.

Газета The Washington Post ранее писала, что контрнаступление ВСУ, намеченное на весну, отложили из-за погоды и нехватки боеприпасов.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.