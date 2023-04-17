Экс-советник Пентагона Макгрегор: вторжение США и Польши на Украину стало бы катастрофой

Возможное внезапное вторжение США и Польши на Западную Украину приведёт к столкновению с Россией и катастрофе, считает экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Многие американцы, часть из которых носит военную форму, очень обеспокоены тем, что может быть принято неожиданное решение ввести американские и польские войска на Западную Украину», — сказал эксперт.

Опрометчивый шаг приведёт к прямому контакту с российской армией и станет катастрофой, утверждает Макгрегор.

Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что поражение Украины в конфликте с Россией может стать началом конца золотого века Запада, однако победа Киева могла бы стать фактором усиления экономической мощи западных стран.