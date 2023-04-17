Newsweek: страны ЕС столкнулись с уменьшением возможности и желания помогать Киеву

Около десяти стран Европы столкнулись с уменьшением возможностей в вопросе оказания военной помощи Украине, пишет журнал Newsweek со ссылкой на попавшие в сеть «секретные документы».

В таблице, которая попала в широкий доступ, перечислены страны и их возможности по оказанию летальной помощи Киеву.

«Бельгия, Болгария, Дания, Греция, Люксембург, Латвия, Португалия, Словакия и Словения перечислены как сталкивающиеся с «уменьшающимися военными способностями или политической волей» в отношении будущего сокращения помощи», — сказано в статье.

Также издание отметило, что Запад готовит Украину к наступлению, которое запланировано на 30 апреля.