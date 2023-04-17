Newsweek: страны ЕС столкнулись с уменьшением возможности и желания помогать Киеву
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В таблице, которая попала в широкий доступ, перечислены страны и их возможности по оказанию летальной помощи Киеву.
«Бельгия, Болгария, Дания, Греция, Люксембург, Латвия, Португалия, Словакия и Словения перечислены как сталкивающиеся с «уменьшающимися военными способностями или политической волей» в отношении будущего сокращения помощи», — сказано в статье.
Также издание отметило, что Запад готовит Украину к наступлению, которое запланировано на 30 апреля.