Newsweek: страны ЕС столкнулись с уменьшением возможности и желания помогать Киеву

Короткая ссылка
Около десяти стран Европы столкнулись с уменьшением возможностей в вопросе оказания военной помощи Украине, пишет журнал Newsweek со ссылкой на попавшие в сеть «секретные документы».
Newsweek: страны ЕС столкнулись с уменьшением возможности и желания помогать Киеву
  • AP

В таблице, которая попала в широкий доступ, перечислены страны и их возможности по оказанию летальной помощи Киеву.

«Бельгия, Болгария, Дания, Греция, Люксембург, Латвия, Португалия, Словакия и Словения перечислены как сталкивающиеся с «уменьшающимися военными способностями или политической волей» в отношении будущего сокращения помощи», — сказано в статье.

Также издание отметило, что Запад готовит Украину к наступлению, которое запланировано на 30 апреля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить