«Укрэнерго»: на Украине сбрасывают воду из водохранилищ для предотвращения паводков
- РИА Новости
Об этом сообщила компания «Укрэнерго».
«Гидроэлектростанции «Укргидроэнерго» работают на протяжении всех суток и для минимизации последствий наводнения проводят контролируемые сбросы воды, что позволяет уменьшить уровень Киевского и Каневского водохранилищ», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что власти Киева готовятся эвакуировать жителей некоторых районов города в связи с подъёмом воды в Днепре.