«Укрэнерго»: на Украине сбрасывают воду из водохранилищ для предотвращения паводков

На Украине сбрасывают воду из Киевского и Каневского водохранилищ для минимизации последствий наводнения.

Об этом сообщила компания «Укрэнерго».

«Гидроэлектростанции «Укргидроэнерго» работают на протяжении всех суток и для минимизации последствий наводнения проводят контролируемые сбросы воды, что позволяет уменьшить уровень Киевского и Каневского водохранилищ», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что власти Киева готовятся эвакуировать жителей некоторых районов города в связи с подъёмом воды в Днепре.