«Укрэнерго»: на Украине сбрасывают воду из водохранилищ для предотвращения паводков

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На Украине сбрасывают воду из Киевского и Каневского водохранилищ для минимизации последствий наводнения.
«Укрэнерго»: на Украине сбрасывают воду из водохранилищ для предотвращения паводков
  • РИА Новости

Об этом сообщила компания «Укрэнерго».

«Гидроэлектростанции «Укргидроэнерго» работают на протяжении всех суток и для минимизации последствий наводнения проводят контролируемые сбросы воды, что позволяет уменьшить уровень Киевского и Каневского водохранилищ», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что власти Киева готовятся эвакуировать жителей некоторых районов города в связи с подъёмом воды в Днепре.

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