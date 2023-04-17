«Известия»: в ЧВК «Вагнер» рассказали о взятии в плен 12 боевиков ВСУ в Артёмовске

Короткая ссылка
Боец ЧВК «Вагнер» рассказал, как 12 боевиков ВСУ в Артёмовске (Бахмут) сдались в плен российским силам.
«Известия»: в ЧВК «Вагнер» рассказали о взятии в плен 12 боевиков ВСУ в Артёмовске
  • РИА Новости

Как он рассказал «Известиям», украинское командование бросает в городе собственных бойцов, при этом оставляет в Артёмовске не только тела убитых боевиков, но и ещё живых — тех, кто ранен.

«Мы их окружаем, они их бросают. Они просят помощи, к ним на помощь никто не идёт. Говорят, что сейчас подойдут, но уже поздно. Особенно когда они в кольце», — заявил собеседник.

По его словам, некоторые соглашаются сдаться. При этом недавно четыре российских бойца из ЧВК взяли в плен 12 украинских боевиков.

«Сказал им: «Братья, сдавайтесь, зачем вам умирать? У вас дома семьи, дети». (Там было. — RT) 12 человек, а мы стояли вчетвером. Они сказали, что сдаются, я им сказал скинуть оружие и бронежилеты. Выходят — один, второй, третий, четвёртый, 12 человек вышли, а мы вчетвером», — рассказал он.

Российский боец добавил, что у сдавшихся было очень много оружия.

Ранее боец ЧВК «Вагнер» заявил, что российские военные в Артёмовске выдавливают подразделения ВСУ, зажимая их в клещи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить