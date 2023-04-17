«Известия»: в ЧВК «Вагнер» рассказали о взятии в плен 12 боевиков ВСУ в Артёмовске

Боец ЧВК «Вагнер» рассказал, как 12 боевиков ВСУ в Артёмовске (Бахмут) сдались в плен российским силам.

Как он рассказал «Известиям», украинское командование бросает в городе собственных бойцов, при этом оставляет в Артёмовске не только тела убитых боевиков, но и ещё живых — тех, кто ранен.

«Мы их окружаем, они их бросают. Они просят помощи, к ним на помощь никто не идёт. Говорят, что сейчас подойдут, но уже поздно. Особенно когда они в кольце», — заявил собеседник.

По его словам, некоторые соглашаются сдаться. При этом недавно четыре российских бойца из ЧВК взяли в плен 12 украинских боевиков.

«Сказал им: «Братья, сдавайтесь, зачем вам умирать? У вас дома семьи, дети». (Там было. — RT) 12 человек, а мы стояли вчетвером. Они сказали, что сдаются, я им сказал скинуть оружие и бронежилеты. Выходят — один, второй, третий, четвёртый, 12 человек вышли, а мы вчетвером», — рассказал он.

Российский боец добавил, что у сдавшихся было очень много оружия.

Ранее боец ЧВК «Вагнер» заявил, что российские военные в Артёмовске выдавливают подразделения ВСУ, зажимая их в клещи.