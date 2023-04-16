Минобороны: французские журналисты в Гуляйполе готовят провокационный сюжет о ВС России

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Группа французских журналистов прибыла в Гуляйполе, вероятно, с целью выпустить провокационный сюжет о якобы нанесении ВС России ударов по гражданской инфраструктуре, заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.
Минобороны: французские журналисты в Гуляйполе готовят провокационный сюжет о ВС России
  • РИА Новости

«По данным радиоразведки, в район населённого пункта Гуляйполе прибыла группа французских журналистов», — приводит Минобороны России слова Гордеева.

Он отметил, что, с большой долей вероятности, журналисты будут готовить провокационные сюжеты о нанесении группировкой «Восток» ударов по гражданской инфраструктуре.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал проверить достоверность украинских кадров с видео, на котором обезглавливают украинского военнопленного.

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев назвал попыткой провокации опубликованные в интернете кадры казни военного ВСУ.

При этом само видео он назвал «кустарно выполненной дешёвкой».

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