Передовые части украинской армии в ходе контрнаступления будут уничтожены по причине отсутствия поддержки с воздуха, пишет газета The Financial Times со ссылкой на британских военных экспертов.

По мнению аналитиков, в ходе наступления украинская армия встретит хорошо укреплённые позиции.

Экс-командир британского танкового батальона Бен Барри заявил, что ключевой задачей сухопутного наступления является прорыв в тыл противника.

«Успешных примеров без превосходства в воздухе крайне мало», — сказал он.

Бывший офицер королевской инженерной службы Ник Ганнел заявил, что передовые части ВСУ в условиях отсутствия прикрытия с воздуха будут уничтожены российской авиацией.

The Washington Post писала, что контрнаступление ВСУ, намеченное на весну, отложили из-за погоды и нехватки боеприпасов.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.