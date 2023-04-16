FT: передовые части ВСУ при контрнаступлении погибнут по причине отсутствия авиаподдержки
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По мнению аналитиков, в ходе наступления украинская армия встретит хорошо укреплённые позиции.
Экс-командир британского танкового батальона Бен Барри заявил, что ключевой задачей сухопутного наступления является прорыв в тыл противника.
«Успешных примеров без превосходства в воздухе крайне мало», — сказал он.
Бывший офицер королевской инженерной службы Ник Ганнел заявил, что передовые части ВСУ в условиях отсутствия прикрытия с воздуха будут уничтожены российской авиацией.
The Washington Post писала, что контрнаступление ВСУ, намеченное на весну, отложили из-за погоды и нехватки боеприпасов.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.