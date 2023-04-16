Вовлечённость британских военных в конфликт на Украине говорит о недемократичности властей Великобритании, заявил писатель и журналист Питер Хитченс.

Он выразил мнение, что данные об инциденте с британским самолётом над Чёрным морем говорят о наличии у Лондона интересов в украинском кризисе.

«Насколько я знаю, наша страна не воюет с Россией. Если бы мы вступили в такую ​​войну как член НАТО, мы бы моментально расширили нынешний конфликт на всю Европу», — пишет Хитченс в колонке для газеты Daily Mail.

Писатель отметил, что Британии не нужно вмешиваться в конфликт на Украине.

«Зачем там вообще должны быть какие-то британские солдаты? Если парламент не обсуждает это, то мы больше не демократия», — добавил он.

Ранее американская газета The Washington Post заявила, что британский самолёт-разведчик RC-135 Rivet Joint «почти сбили» над Чёрным морем осенью 2022 года.

В марте глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты игнорируют тот факт, что после начала российской специальной военной операции прибрежные районы Чёрного моря имеют ограниченный статус для полётов.