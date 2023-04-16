Благодатный огонь прибыл в Киево-Печерскую лавру

В Киево-Печерскую лавру доставили Благодатный огонь во время праздничной литургии, сообщили в Украинской православной церкви.

«После заамвонной молитвы в Киево-Печерскую лавру прибыл Благодатный огонь. Предстоятель (канонической УПЦ митрополит Киевский Онуфрий. — RT) встретил святыню на пороге храма, после чего зажёг от неё свечи и раздал Святой свет верующим», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошёл Благодатный огонь. Из соображений безопасности за церемонией в храме в этом году наблюдали всего 1,8 тыс. паломников.

Ночью самолёт с Благодатным огнём из Иерусалима на борту приземлился в Москве.

Президент России Владимир Путин посетил главное пасхальное богослужение Русской православной церкви. Его возглавляет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.