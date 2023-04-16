Российские военные рассказали об использовании квадрокоптеров в зоне СВО
Бойцы подразделений специального назначения используют квадрокоптеры для разведки и непосредственного уничтожения противника, а также для наведения и корректировки огня артиллерии.
«Таскаем эфки, РГД-шки... ВОГи, даже слезоточивый газ, он хорошо работает для окопов и укреплённых блиндажей: противник начинает выбегать — и мы его накрываем», — рассказал один из бойцов.
Ранее Ruptly опубликовало видео работы расчётов БМ-21 «Град» в районе Кременной в Луганской Народной Республике.