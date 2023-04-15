Экс-офицер разведки морской пехоты Соединённых Штатов Скотт Риттер заявил, что глава Пентагона Ллойд Остин намеренно не говорит о ключевом значении сражения за Артёмовск (Бахмут).

«Ллойд Остин знает правду, он не дурак», — сказал он в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

Риттер отметил, что советники Гарднера являются высококлассными военными профессионалами, которые понимают, что если армия бросает 30% боеспособного личного состава в одну битву, то это решающая битва, — «возможно, самая главная в этом конфликте».

Ранее один из командиров ЧВК «Вагнер» заявил, что украинская армия обороняет Артёмовск (Бахмут), используя живые щиты из своих военных.

По его словам, украинская армия вообще не готовилась к обороне города.

Пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что в Артёмовске (Бахмуте) проходят самые тяжёлые бои за десять лет.