Экс-разведчик США Риттер: Пентагон намеренно принижает ключевое значение боя за Артёмовск

Короткая ссылка
Экс-офицер разведки морской пехоты Соединённых Штатов Скотт Риттер заявил, что глава Пентагона Ллойд Остин намеренно не говорит о ключевом значении сражения за Артёмовск (Бахмут).
Экс-разведчик США Риттер: Пентагон намеренно принижает ключевое значение боя за Артёмовск
  • AP
  • © Libkos

 «Ллойд Остин знает правду, он не дурак», — сказал он в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

Риттер отметил, что советники Гарднера являются высококлассными военными профессионалами, которые понимают, что если армия бросает 30% боеспособного личного состава в одну битву, то это решающая битва, — «возможно, самая главная в этом конфликте».

Ранее один из командиров ЧВК «Вагнер» заявил, что украинская армия обороняет Артёмовск (Бахмут), используя живые щиты из своих военных.

По его словам, украинская армия вообще не готовилась к обороне города.

Пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что в Артёмовске (Бахмуте) проходят самые тяжёлые бои за десять лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить