Экс-разведчик США Риттер: Пентагон намеренно принижает ключевое значение боя за Артёмовск
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«Ллойд Остин знает правду, он не дурак», — сказал он в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
Риттер отметил, что советники Гарднера являются высококлассными военными профессионалами, которые понимают, что если армия бросает 30% боеспособного личного состава в одну битву, то это решающая битва, — «возможно, самая главная в этом конфликте».
Ранее один из командиров ЧВК «Вагнер» заявил, что украинская армия обороняет Артёмовск (Бахмут), используя живые щиты из своих военных.
По его словам, украинская армия вообще не готовилась к обороне города.
Пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что в Артёмовске (Бахмуте) проходят самые тяжёлые бои за десять лет.