«Взгляд»: лётчик ВКС России заявил об уничтожении лучших украинских пилотов в ходе СВО
- РИА Новости
По его словам, этому способствовало техническое оснащение российских истребителей.
«На современных российских истребителях, например Су-35, прекрасный прицельный комплекс, который позволяет мониторить не только воздух, но и землю», — сказал военнослужащий.
Он отметил, что многие украинские лётчики учились по ускоренной программе из-за спецоперации.
Ранее сообщалось, что германское правительство разрешило Польше поставить Украине истребители, которые ранее были переданы Варшаве из запасов бывшей ГДР.