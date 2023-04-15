«Взгляд»: лётчик ВКС России заявил об уничтожении лучших украинских пилотов в ходе СВО

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В течение первых месяцев спецоперации российские ВКС уничтожили лучших украинских лётчиков, пишет газета «Взгляд» со ссылкой на анонимного российского пилота.
«Взгляд»: лётчик ВКС России заявил об уничтожении лучших украинских пилотов в ходе СВО
  • РИА Новости

По его словам, этому способствовало техническое оснащение российских истребителей.

«На современных российских истребителях, например Су-35, прекрасный прицельный комплекс, который позволяет мониторить не только воздух, но и землю», — сказал военнослужащий.

Он отметил, что многие украинские лётчики учились по ускоренной программе из-за спецоперации.

Ранее сообщалось, что германское правительство разрешило Польше поставить Украине истребители, которые ранее были переданы Варшаве из запасов бывшей ГДР.

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