«Взгляд»: лётчик ВКС России заявил об уничтожении лучших украинских пилотов в ходе СВО

В течение первых месяцев спецоперации российские ВКС уничтожили лучших украинских лётчиков, пишет газета «Взгляд» со ссылкой на анонимного российского пилота.

По его словам, этому способствовало техническое оснащение российских истребителей.

«На современных российских истребителях, например Су-35, прекрасный прицельный комплекс, который позволяет мониторить не только воздух, но и землю», — сказал военнослужащий.

Он отметил, что многие украинские лётчики учились по ускоренной программе из-за спецоперации.

Ранее сообщалось, что германское правительство разрешило Польше поставить Украине истребители, которые ранее были переданы Варшаве из запасов бывшей ГДР.