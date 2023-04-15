Глава МИД Латвии сообщил о запрете на въезд в страну блогеру Instasamka
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Об этом заявил глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич.
«Я принял решение внести гражданку Российской Федерации Дарью Зотееву в список нежелательных для Латвии лиц, что означает запрет на въезд в Латвию на неопределённый срок», — написал Ринкевич в Twitter.
Ранее власти Латвии запретили въезд в страну ещё 35 россиянам.
В начале марта Россия ввела санкции против представителей Латвии, Литвы и Эстонии. Запрещается въезд в страну для 144 человек, в том числе министров и депутатов.