Российская авиация совершила шесть вылетов за сутки в районах ДНР

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В Минобороны России сообщили о шести самолётовылетах авиации в районах Донецкой Народной Республики за сутки.
Российская авиация совершила шесть вылетов за сутки в районах ДНР
  • РИА Новости

«В интересах действий войск в данном районе авиацией совершено шесть самолётовылетов», — говорится в сообщении ведомства. 

Ракетными войсками и артиллерией выполнено 57 огневых задач.

Ранее стало известно, что бойцы ЧВК «Вагнер» в ходе боёв захватили два квартала в Артёмовске.

В Минобороны рассказали, что оставшиеся в Артёмовске (Бахмуте) бойцы ВСУ, отступая, целенаправленно разрушают объекты инфраструктуры и жилые дома для замедления продвижения ВС России.

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