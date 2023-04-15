Российская авиация совершила шесть вылетов за сутки в районах ДНР
- РИА Новости
«В интересах действий войск в данном районе авиацией совершено шесть самолётовылетов», — говорится в сообщении ведомства.
Ракетными войсками и артиллерией выполнено 57 огневых задач.
Ранее стало известно, что бойцы ЧВК «Вагнер» в ходе боёв захватили два квартала в Артёмовске.
В Минобороны рассказали, что оставшиеся в Артёмовске (Бахмуте) бойцы ВСУ, отступая, целенаправленно разрушают объекты инфраструктуры и жилые дома для замедления продвижения ВС России.