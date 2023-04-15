Российские средства ПВО перехватили пять снарядов HIMARS и сбили три БПЛА

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS и уничтожили три беспилотника ВСУ, сообщает Минобороны России.
Российские средства ПВО перехватили пять снарядов HIMARS и сбили три БПЛА
  • РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — сказал официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Отмечается, что три БПЛА уничтожено в районах населённых пунктов Опытное, Рубежное и Червонопоповка.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ обстреляли город Пологи из реактивной системы залпового огня HIMARS.

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