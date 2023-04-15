Российские средства ПВО перехватили пять снарядов HIMARS и сбили три БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS и уничтожили три беспилотника ВСУ, сообщает Минобороны России.

РИА Новости