Российские средства ПВО перехватили пять снарядов HIMARS и сбили три БПЛА
- РИА Новости
«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — сказал официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Отмечается, что три БПЛА уничтожено в районах населённых пунктов Опытное, Рубежное и Червонопоповка.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ обстреляли город Пологи из реактивной системы залпового огня HIMARS.