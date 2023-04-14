На украинском телевидении показали фильм с угрозой расправы над российскими журналистами

На украинском телевидении показали фильм «Расплата», в котором звучат призывы к расправе над российскими военными и журналистами.

Как пишет РИА Новости, фильм показал украинский телеканал «2+2».

Фильм посвящён событиям в городе Буча в Киевской области, его авторы обвиняют российских военных в убийствах, что неоднократно было опровергнуто российской стороной.

Авторы, в частности, предлагают создать украинский аналог «Моссада» для проведения «внесудебного наказания» представителей России.

В фильме своё мнение выражает офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин, который обвиняет российских журналистов в «подстрекательстве», которое «иногда страшнее, чем сам терроризм».

Также в видео озвучена угроза: «Мы придём за вами, спрятаться не удастся никому».

В видео также вмонтирован фрагмент выступления главы СБУ Василия Малюка, который сказал, что «смерть — это единственная перспектива» для российских военных.

В июле прошлого года глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны Запада и Украина до сих пор не ответили на элементарные вопросы о том, установлены ли имена погибших в провокации в Буче. Французский волонтёр, писатель Адриан Боке, побывавший на Украине, заявил, что был свидетелем инсценировок в украинской Буче.

Следователи возбудили уголовное дело по факту украинской провокации в Буче.