Гагин заявил, что ВСУ несут в Артёмовске чудовищные потери и отказываются забирать тела
- AP
Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
«За всё время битвы за Артёмовск противник потерял просто чудовищное количество живой силы», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 1».
Гагин сообщил, что украинские военные не забирают тела погибших.
Ранее сообщалось, что украинские террористы во время бегства со своих позиций в центре Артёмовска подорвали несколько многоэтажных домов и капитальных строений.
Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что говорить о полном окружении города Артёмовска в Донецкой Народной Республике пока рано.