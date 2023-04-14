Гагин заявил, что ВСУ несут в Артёмовске чудовищные потери и отказываются забирать тела

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ВСУ не забирают тела погибших в Артёмовске (Бахмуте) в ДНР военных и несут чудовищные потери.
Гагин заявил, что ВСУ несут в Артёмовске чудовищные потери и отказываются забирать тела
  • AP

Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«За всё время битвы за Артёмовск противник потерял просто чудовищное количество живой силы», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 1».

Гагин сообщил, что украинские военные не забирают тела погибших.

Ранее сообщалось, что украинские террористы во время бегства со своих позиций в центре Артёмовска подорвали несколько многоэтажных домов и капитальных строений.

Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что говорить о полном окружении города Артёмовска в Донецкой Народной Республике пока рано.

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