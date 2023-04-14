Минобороны Белоруссии: в республике пройдут проверки всех соединений ВС

Командование Вооружённых сил Белоруссии планирует провести проверки всех армейских соединений.

Об этом сообщил министр обороны республики Виктор Хренин, его слова приводит белорусское оборонное ведомство.

«Это и не первая, и не последняя проверка такого масштаба. В определённом промежутке времени такие проверки всех имеющихся у нас соединений мы обязательно проведём», — заявил он в ходе проверки одной из механизированных бригад.

Ранее в Минобороны Белоруссии сообщили, что на полигоне Брестский началось тактическое учение с одним из зенитных ракетных дивизионов 115-го зенитного ракетного полка.