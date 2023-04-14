Минобороны Белоруссии: в республике пройдут проверки всех соединений ВС
- РИА Новости
Об этом сообщил министр обороны республики Виктор Хренин, его слова приводит белорусское оборонное ведомство.
«Это и не первая, и не последняя проверка такого масштаба. В определённом промежутке времени такие проверки всех имеющихся у нас соединений мы обязательно проведём», — заявил он в ходе проверки одной из механизированных бригад.
Ранее в Минобороны Белоруссии сообщили, что на полигоне Брестский началось тактическое учение с одним из зенитных ракетных дивизионов 115-го зенитного ракетного полка.