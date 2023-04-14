Минобороны Белоруссии: структура международной военной безопасности де-факто разрушена
Структура международной военной безопасности де-факто разрушена, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
- РИА Новости
Об этом сообщает БЕЛТА.
10 апреля белорусский президент Александр Лукашенко заявил главе Минобороны России Сергею Шойгу, что Минску со стороны России нужны гарантии защиты Белоруссии как собственной территории в случае внешней агрессии.
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