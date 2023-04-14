Минобороны Белоруссии: структура международной военной безопасности де-факто разрушена

Структура международной военной безопасности де-факто разрушена, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

Об этом сообщает БЕЛТА.

10 апреля белорусский президент Александр Лукашенко заявил главе Минобороны России Сергею Шойгу, что Минску со стороны России нужны гарантии защиты Белоруссии как собственной территории в случае внешней агрессии.