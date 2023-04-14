Politico: только треть из обещанных ВСУ танков прибыли в зону боевых действий к концу зимы

В зону боевых действий к концу февраля прибыл 31% из числа обещанных Киеву Западом танков.

Об этом пишет газета Politico со ссылкой на данные из попавших в сеть документов Пентагона.

«Документ показывает, что, по данным на 23 февраля, только 31% из 200 обещанных танков добрался до поля боя», — говорится в сообщении.

Отмечается, что остальные 120 танков «уже близки» к передаче.

Ранее советник врио главы республики Ян Гагин заявил, что западных танков пока практически не видно на линии боевого соприкосновения в ДНР.

Начальник Центра боевой подготовки ВС России Евгений Арифулин отметил, что в российской армии созданы специальные противотанковые группы, их задачей будет подавление поставленных на Украину западных танков.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Министерство юстиции США начало уголовное расследование по факту утечки секретных данных по украинскому кризису.

Телеканал Fox News заявил, что утечка американских секретных документов могла произойти в результате действий человека, связанного с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) или Агентством национальной безопасности (АНБ).

Президент США Джо Байден заявил, что в Соединённых Штатах идёт полномасштабное расследование из-за утечки документов.