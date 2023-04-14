Боец ВС России ликвидировал корректировщика и снайпера ВСУ на Херсонском направлении

Российский военный ликвидировал украинских корректировщика огня и снайпера на Херсонском направлении при помощи 12-миллиметровой снайперской винтовки, заявил офицер добровольческого батальона «Сокол», командир одного из его подразделений с позывным «Бык».

«Из последних позиций — мы убрали корректировщика-наблюдателя, был подавлен снайпер. Об этом было доложено в штаб», — цитирует РИА Новости офицера.

Отмечается, что цели были поражены из снайперского комплекса 6С8.

В неснаряжённом виде оружие весит 12,5 кг.

Ранее сообщалось, что украинские военные отправляют лодки с манекенами через Днепр на Херсонском направлении, чтобы выявить огневые точки российских сил на левом берегу.