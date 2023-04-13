Снайпер из добровольческого десантно-штурмового батальона «Сокол» заявил, что киевский режим привлёк украинских биатлонисток для работы в качестве снайперов на Херсонском направлении.

Как рассказал агентству боец с позывным Крестик, об этом свидетельствуют данные радиоперехвата переговоров украинских террористов.

«Биатлонный состав» осуществляет так называемое «сафари-шоу». Группы снайперш приезжают при поддержке ВСУ, они готовят им позиции, так называемые «лежанки», и они отрабатывают», — отметил он.

Российский боец отметил, что украинские снайперы на данном участке используют крупнокалиберный снайперский комплекс западного образца с хорошей оптикой и иным оснащением.

Ранее сообщалось, что украинские военные отправляют лодки с манекенами через Днепр на Херсонском направлении, чтобы выявить огневые точки российских сил на левом берегу.