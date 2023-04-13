МЭР: Россия и Казахстан продолжат развивать приграничные туристические маршруты

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Россия и Казахстан продолжат развивать приграничные туристические маршруты с целью повышения экономической активности в регионах.
МЭР: Россия и Казахстан продолжат развивать приграничные туристические маршруты
  • РИА Новости

Об этом рассказал замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач, его слова приводятся на сайте министерства.

«Россия и Казахстан рассматривают туризм как один из катализаторов экономической активности в регионах», — заявил он.

Вольвач отметил необходимость роста доходов местного населения и развития малых и средних предприятий посредством увеличения туристического трафика.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил создать общефедеральную программу, которая будет посвящена туристическому потенциалу России.

По словам депутата, многие граждане «буквально не догадываются» о культурном, природном и курортном разнообразии России.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с RT прокомментировал предложение о создании в стране общефедеральной программы о возможностях отдыха внутри России.

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