ТАСС: ВСУ запускают через Днепр лодки с манекенами для выявления огневых точек ВС России
- РИА Новости
Об этом рассказал ТАСС боец десантно-штурмового батальона «Сокол».
«(Украинские военнослужащие. — RT) высылают (через Днепр) разведывательные лодки с манекенами, чтобы разведать, откуда будет вестись огонь», — рассказал он.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские военные готовятся к форсированию Днепра в регионе, но их попытки обречены на провал.
Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что российские военные отразили попытку ВС Украины провести разведку боем на Южно-Донецком направлении.