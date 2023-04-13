ТАСС: ВСУ запускают через Днепр лодки с манекенами для выявления огневых точек ВС России

Украинские военные отправляют лодки с манекенами через Днепр на Херсонском направлении, чтобы выявить огневые точки российских сил на левом берегу.

Об этом рассказал ТАСС боец десантно-штурмового батальона «Сокол».

«(Украинские военнослужащие. — RT) высылают (через Днепр) разведывательные лодки с манекенами, чтобы разведать, откуда будет вестись огонь», — рассказал он.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские военные готовятся к форсированию Днепра в регионе, но их попытки обречены на провал.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что российские военные отразили попытку ВС Украины провести разведку боем на Южно-Донецком направлении.