ТАСС: ВСУ запускают через Днепр лодки с манекенами для выявления огневых точек ВС России

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Украинские военные отправляют лодки с манекенами через Днепр на Херсонском направлении, чтобы выявить огневые точки российских сил на левом берегу.
ТАСС: ВСУ запускают через Днепр лодки с манекенами для выявления огневых точек ВС России
  • РИА Новости

Об этом рассказал ТАСС боец десантно-штурмового батальона «Сокол».

«(Украинские военнослужащие. — RT) высылают (через Днепр) разведывательные лодки с манекенами, чтобы разведать, откуда будет вестись огонь», — рассказал он.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские военные готовятся к форсированию Днепра в регионе, но их попытки обречены на провал.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что российские военные отразили попытку ВС Украины провести разведку боем на Южно-Донецком направлении.

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