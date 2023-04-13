Reuters: общие потери ВСУ могут превышать 130 тысяч человек
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на попавшие в Сеть документы американской разведки.
«Украина понесла общие потери в 124,5 тыс. — 131 тыс. человек», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в бою были убиты до 17,5 тыс. человек, ещё до 113,5 тыс. получили ранения.
Ранее ВС России за сутки уничтожили на Донецком направлении более 450 бойцов ВСУ.
7 апреля советник врио главы ДНР Ян Гагин выразил мнение, что украинские военные понесут колоссальные потери в первые же часы контрнаступления. По его словам, это будет звёздный час для ВКС России.