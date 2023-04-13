Боец ВДВ заявил о готовности ВС России отразить атаку по Каховскому водохранилищу

Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России готовы отразить атаку ВСУ и уничтожить технику и плавсредства противника ещё на этапе преодоления Каховского водохранилища.

Об этом РИА Новости заявил десантник, обороняющий береговую линию.

«Если они пойдут на данном участке, они даже не доплывут до середины. Мы по ним отработаем из «Корда» (крупнокалиберный пулемёт. — RT), из ПТУР (противотанковая управляемая ракета. — RT), АГС (гранатомёт. — RT), есть БМП-2», — отметил боец.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Каховская ГЭС в Херсонской области защищена от обстрелов.

17 марта артиллеристы Южного военного округа уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, которая предприняла попытку форсировать реку Днепр в районе Каховского водохранилища.