Военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что киевский режим накапливает боевиков и военную технику на Купянском направлении.

Об этом он рассказал РИА Новости, ссылаясь на собственные источники.

«В районе населённого пункта Кисловка отмечается сосредоточение военной техники и живой силы противника. Развёрнуты полевые кухни, а также палатки для проживания личного состава», — заявил он.

По его словам, согласно имеющейся предварительной информации, в районе скопили около трёх батальонно-тактических групп.

Ранее Марочко заявлял, что на Купянском направлении украинские террористы ведут обстрелы из реактивных систем залпового огня (РСЗО) американского производства из жилых кварталов.