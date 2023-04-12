Bild: украинские военные не понимают, для чего они воюют в Артёмовске

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Бойцы украинской армии не понимают, зачем они продолжают воевать за Артёмовск (Бахмут), заявил немецкий журналист Ян Хумин.

По его словам, российские силы в Артёмовске продвигаются улица за улицей, взятие города является, по видимости, вопросом времени.

«Многие (украинские военные — RT) задаются вопросом: зачем они сражаются в Бахмуте», — пишет Хумин в статье издания Bild.

Он отметил, что настроение украинских военных в Артёмовске является «напряжённым, сосредоточенным и обеспокоенным».

Ранее основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин сообщил, что более 80% Артёмовска находится под контролем сил России.

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