Экс-советник Кучмы Соскин призвал Зеленского сменить политику или уйти в отставку
По его словам, действующая политика ведёт к ущемлению прав и свобод миллионов украинцев, а также к разрушению украинского государства.
«Поэтому либо власть поменяет линию, либо Зеленский должен уйти в отставку», — сказал Соскин на своём YouTube-канале.
Он отметил, что правительство Украины скрывает данные о потерях армии.
Ранее украинский режиссёр-документалист Игорь Лопатёнок обвинил президента страны Владимира Зеленского в предательстве интересов государства.