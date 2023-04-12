Экс-советник Кучмы Соскин призвал Зеленского сменить политику или уйти в отставку

Украинский президент Владимир Зеленский должен уйти в отставку, в случае если он не сменит свою политику, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его словам, действующая политика ведёт к ущемлению прав и свобод миллионов украинцев, а также к разрушению украинского государства.

«Поэтому либо власть поменяет линию, либо Зеленский должен уйти в отставку», — сказал Соскин на своём YouTube-канале.

Он отметил, что правительство Украины скрывает данные о потерях армии.

Ранее украинский режиссёр-документалист Игорь Лопатёнок обвинил президента страны Владимира Зеленского в предательстве интересов государства.