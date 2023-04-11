Боец спецназа «Ахмат»: ВСУ в первую очередь забирают с поля боя тела наёмников

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Украинские военные в первую очередь забирают с поля боя тела иностранных наёмников, заявил боец спецназа «Ахмат».

Об этом пишет РИА Новости.

«Забирают (украинские силовики с поля боя. — RT) в основном наёмников (погибших. — RT), своих оставляют. К своим относятся как к мясу, не знаю, как ещё выразиться», — отметил он.

Таким образом боец прокомментировал тактику ВС Украины на Кременском направлении.

По его словам, диверсионно-разведывательные группы Вооружённых сил Украины предпринимают попытки прощупывания обороны российских сил на кременском участке фронта в Донбассе с целью дальнейшего контрнаступления.

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